Illegal affair: మంగళసూత్రం కుదవ పెట్టి భర్తను చంపించింది, కాంట్రాక్టు కిల్లర్ సంతోష్ రెడ్డి !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/థానే/చెన్నై: సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న దంపతుల మద్య అక్రమ సంబంధాలు చిచ్చు పెట్టాయి. కంపెనీలో మేనేజర్ గా పని చేస్తున్న భర్త కరోనా వైరస్ దెబ్బతో క్యాబ్ డ్రైవర్ అయ్యాడు. అప్పటికే పూర్తిగా ప్రియుడి మోజులో పడిపోయిన భార్య విలాసాలకు బానిస అయ్యింది. భర్తకు విడాకులు ఇచ్చి ప్రియుడితో సెటిల్ అయిపోవాలని భార్య డిసైడ్ అయ్యింది. భార్యకు విడాకులు ఇవ్వడానికి భర్త నో చెప్పాడు. ప్రియురాలితో ఎంజాయ్ చేస్తున్న భర్త అతని భార్యకు విడాకులు ఇవ్వడానికి సిద్దంగా లేనని పెద్దలకు తేల్చి చెప్పాడు. తన భర్తను ఎలాగైనా చంపేయాలని డిసైడ్ అయిన భార్య ఆమె స్నేహితురాలికి విషయం చెప్పింది. స్నేహితురాలి ద్వారా కాంట్రాక్టు కిల్లర్ సంతోష్ రెడ్డి పరిచయం అయ్యాడు. మంగళసూత్రంతో పాటు కొన్ని బంగారు నగలు కుదువ పెట్టిన భార్య కాంట్రాక్టు కిల్లర్ సంతోష్ రెడ్డికి ఇచ్చింది. భార్య, ఆమె ప్రియుడు, కాంట్రాక్టు కిల్లర్లు పక్కాప్లాన్ తో భర్తను అతని కారులోనే గొంతు కోసి చంపేశారు. భర్తను చంపించిన భార్య, ఆమె ప్రియుడు, భార్య స్నేహితురాలు, ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు కటకటాలపాలైనారు.

Illegal affair: ఇద్దరు ప్రియులు, మధ్యలో మొగుడు ఎందుకు ?, మర్మాంగం, ముఖం చట్నీ, భాను !

English summary

Illegal affair: Wife mortgages her mangalsutra to arrange money for husband’s supari killing in Maharashtra. Police have now arrested the woman, her boyfriend and two others for the murder of the woman's husband.