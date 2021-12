Illegal affair: టక్కులాడి భార్య, టెక్కీ ప్రియుడు, భర్తను చంపేసి శవాన్ని కారు డిక్కీలో వేసి నేరుగా !

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/ బెంగళూరు: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నారు. భర్త ఉదయం బయటకు వెళ్లి రాత్రి ఇంటికి చేరుకుంటున్నారు. పగలు మొత్తం ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటున్న భార్య తన కంటే వయసులో చిన్నవాడైన సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరుతో పరిచయం పెంచుకుని అతనితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేసింది. విషయం తెలుసుకున్న భర్త అతని భార్య అక్రమ సంబంధాన్ని అడ్డుకోవడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. అయితే భర్త ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేస్తున్న భార్య ఆమె టెక్కీ ప్రియుడితో మస్త్ మజా చేసింది. రానురాను తన భర్త తన సంతోషానికి అడ్డుపడుతున్నాడని ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన భార్య ఆమె టెక్కీ ప్రియుడి సహాయంతో బిర్యానీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి భర్తకు పెట్టి చంపేసింది. భర్త శవాన్ని మాయం చెయ్యడానికి అతని భార్య అనేక రకాలుగా ప్రయత్నించింది. చివరికి భర్త శవాన్ని గోనె సంచిలో మూటకట్టుకుని కారు డిక్కీలో వేసుకుని ప్రియుడితో కలిసి భార్య పోలీస్ స్టేషన్ చేరుకోవడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: భర్త లేడు, నాటుకోడి లేడీతో మేస్త్రీ మస్త్ మజా, చంపేసి శవం పక్కన నిద్రపోయి !

Illegal affair: A 40-year-old man was allegedly beaten to death by his wife and her paramour, who reached a police station with the body in the boot of their car in Madhya Pradesh's capital Bhopal.