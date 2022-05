Wife: భర్తకు కోట్ల ఆస్తి, ప్రియుడితో రెండో భార్య ?, సీసీటీవీల్లో రికార్డు, కొడుక్కి తెలిసినా ?, ఆంటీ కథ క్లోజ్

India

oi-Mallikarjuna

నోయిడా/ఢిల్లీ: భార్యతో విడాకులు తీసుకున్న వ్యక్తికి, భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న మహిళకు పరిచయం అయ్యింది. విడాకులు తీసుకున్న ఇద్దరు రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. మొదటి భర్తతో కాపురం చేసే సమయంలో పుట్టిన కొడుకు అతని తల్లి దగ్గరే ఉంటున్నాడు. రెండో భర్తతో కాపురం చేస్తున్న మహిళ దగ్గరే ఆమె కొడుకు ఉంటున్నాడు. ఆసుపత్రిలో ఉద్యోగం చేస్తున్న మహిళ రెండో భర్తతో కాపురం చేస్తూనే మరో ప్రియుడిని సెట్ చేసుకుంది. తన తల్లి రెండో పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత మరో ప్రియుడితో తిరుగుతోందని తెలిసినా ఆమె కొడుకు మాత్రం సైలెంట్ గా ఉన్నాడు.

పని ముగించుకుని బైక్ లో వెలుతున్న వ్యక్తి మీద షార్పూ షాటర్స్ కాల్పులు జరిపారు. బుల్లెట్ గాయాలు కావడంతో అతను చనిపోయాడు. హత్యకు గురైన వ్యక్తి కేసు అనేక కోణాల్లో విచారణ చేశారు. ఈ కేసులో హత్యకు గురైన వ్యక్తి రెండో భార్య కొడుకు. రెండో భార్య ప్రియుడిని పోలీసులు అరెస్టు చెయ్యడం కలకలం రేపింది. రెండో భార్తను చంపేసి అతని ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకుని ప్రియుడితో జల్సా చెయ్యాలని కిలాడీ లేడీ స్కెచ్ వేసిందని, ఆమెకు కొడుకు కూడా సహకరించాడని వెలుగు చూసింది.

Illegal affair: the Noida police on Sunday claimed to have cracked the murder mystery of a private firm's supervisor who was shot at by unidentified assailants on a city road five days ago.