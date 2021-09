Illegal affair: భర్తకు బందరు లడ్డూ లాంటి లవర్, మరిదిని రంగంలోకి దింపిన ఆంటీ, ఇంట్లోనే !

India

oi-Mallikarjuna

జైపూర్/ రాజస్థాన్/ చెన్నై: హ్యాపీగా సంసారం చేసుకుంటున్న దంపతుల జీవితంలో ఊహించని సమస్యలు ఎదురైనాయి. దూరపు బంధువు అయిన బందరు లడ్డూ లాంటి మహిళతో భర్త అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. 20 సంవత్సరాలు చక్కగా కాపురం చేసిన భర్త రసగుల్లా లాంటి ప్రియురాలిని సెట్ చేసుకుని ఆమెతో ఎంజాయ్ చేశాడు. ఎర్రగా, బలంగా ఉన్న భార్యను బెడ్ రూమ్ లో బీడు పెట్టిన భర్త ప్రియురాలికి స్వర్గం చూపిస్తూ అక్కడే ఎక్కువగా కాలం గడిపేస్తున్నాడు. ఇద్దరు పిల్లలకు పెళ్లి చెయ్యడంతో తనను అడిగే దిక్కులేదని అనుకున్న భర్త ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించాడు. వ్యాపారం చేస్తూ వచ్చిన ఆధాయంలో దాదాపుగా డబ్బులు అంతా ప్రియురాలికి తగలేస్తున్న భర్త అతని భార్యకు మొండి చెయ్యి చూపించాడు.

భర్తకు ఎంతో నచ్చ చెబుతూ వచ్చిన భార్య విసిగిపోయింది. అసలే ఒంగోలు గిత్తలా బలంగా ఉన్న భార్య తన భర్త అంతు చూడాలని అనుకుంది. యవ్వనంలో ఉన్న చెల్లిలి భర్తను రంగంలోకి దింపిన భార్య ఇక ఆట మొదలు పెట్టింది. భార్య స్కెచ్ ఊహించలేని భర్త అతని ప్రియురాలి మైకంలో మునిగితేలుతున్నాడు. ఒక్కసారిగా ఆంటీ చెల్లిలి భర్త, అతని ఇద్దరు స్నేహితులు ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి ఆమె భర్తను దారుణంగా నరికి చంపేశారు. అనుమానం రాకుండా ఆంటీ చేతి మీద రివాల్వర్ తో కాల్పులు జరిపిన ఆమె మరిది అక్కడి నుంచి బైక్ లో పరారైనారు. థ్రిల్లర్ సినిమా టైపులో హత్య జరగడంతో పోలీసులు అనేక కోణాల్లో విచారణ చెయ్యగా ఈ మర్డర్ ప్లాన్ కు కథ, స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం మొత్తం ఆటీ, ఆమె మరిదిదే అని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: కండలు తిరిగిన నాటుకోడి ఆంటీ, భార్యను కంట్రోల్ లో పెట్టాలని భర్త ఏం చేశాడంటే !

English summary

Illegal affair: A woman in Rajasthan allegedly hatched a plot with her two relatives to eliminate her 49-year-old husband, as she suspected that he was having an extramarital affair near Jaipur