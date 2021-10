తీరు మార్చుకోని చైనా: సరిహద్దుల్లో అదే హైటెన్షన్: చర్చలకు పిలిచి..అంగీకరించని డ్రాగన్

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: భారత్-చైనా మధ్య కమాండర్ స్థాయి చర్చలు విఫలం అయ్యాయి. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం లఢక్ సమీపంలోని వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులను నియంత్రించడానికి దశలవారీగా, సరిహద్దుల్లో వేల సంఖ్యలో మోహరించిన సైనికులను వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఏడాదిన్నర కాలంగా దశలవారీగా ఈ కమాండర్ స్థాయిలో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు అవి విఫలమౌతునే ఉన్నాయి.

Indian Army Statement on the failed talks with Chinese PLA at Moldo yesterday. Indian side made constructive suggestions for resolving the remaining areas but the Chinese side was not agreeable and also could not provide any forward-looking proposals. pic.twitter.com/YjRwAgXfgd