ఆయుర్వేద వనమూలిక అశ్వగంధలో కోవిడ్‌ను నయం చేసే ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయా... ఈ అంశంపై అధ్యయనం చేసేందుకు భారత ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ యూకెకి చెందిన లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ హైజీన్ అండ్ ట్రోపికల్ మెడిసిన్(LSHTM)తో కలిసి పరిశోధనలు జరపనుంది. ఇందుకోసం యూకెలోని మూడు నగరాల్లో దాదాపు 2వేల మందిపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరపనున్నారు. ఈ మేరకు ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ,ఎల్‌ఎస్‌హెచ్‌టీఎం సంస్థల మధ్య ఒక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది.

English summary

The Ministry of Ayush has collaborated with the U.K.'s London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) to conduct a study on ‘Ashwagandha’ for promoting recovery from COVID-19.