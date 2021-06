మళ్ళీ కాస్త తగ్గిన కేసులు: 6 లక్షలకు యాక్టివ్ కేసులు..అయినా భయం గుప్పిట్లో భారత్

India

భారతదేశంలో కరోనా వైరస్ కేసులు గడిచిన రెండు రోజులు కాస్త పెరుగుతూ వచ్చినా, ఈ రోజు కాస్త తగ్గినట్లుగా కనిపిస్తోంది. అయినా భారత్ భయం గుప్పిట్లోనే ఉంది. మహమ్మారి ఎప్పుడు విరుచుకుపడుతుందో, ఏ రూపం తీసుకుంటుందో తెలీని పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలోని కోవిడ్ -19 కేసులు 51,667 నమోదు కాగా, మరణాలు 1,329 నమోదయ్యాయి. దీంతో భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 3,01,34,445 కు చేరుకుంది. మరణాల సంఖ్య 3,93,310 కు చేరుకుందని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

India's Covid-19 cases rose by 51,667 and fatalities by 1,329 over the last 24 hours, which took the overall tally to 30,134,445 and pushed the death toll at 393,310, the Union ministry of health and family welfare said on Friday.