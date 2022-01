వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ ఏడాది పూర్తి - 156.76 కోట్ల పంపిణీ: ప్రపంచంలోనే టాప్ స్థానంలో..!!

India

oi-Sai Chaitanya

కరోనా తో పోరాడేందుకు స్వదేశీ టాకాలతో భారత్ యుద్దం ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయింది. కరోనా కరాణంగా లక్షలాది మంది ప్రాణాలు వదిలారు. ఈ రోజుకు భారత్‌లో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ ఏడాది పూర్తి చేసుకుందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మన్‌సుఖ్ మాండవీయ తెలిపారు. వ్యాక్సినేషన్ లో భాగస్వామలు అయిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ప్రధాని మోదీ సెల్యూట్ చేసారు. ప్రపంచంలోని అత్యంత విజయవంతమైన కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్‌గా దీనిని ఆయన అభివర్ణించారు.

English summary

In the year since the country’s vaccination drive began, 90 per cent of the eligible population has received the first dose and 60 per cent has got their second dose too.