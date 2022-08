India

దుబాయ్: జై షా. భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డ్ కార్యదర్శి. అంతకుమించి- భారతీయ జనతా పార్టీ బిగ్ షాట్, కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా కుమారుడు. మొన్నటికి మొన్నే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించింది. హర్ ఘర్ తిరంగా కార్యక్రమాన్నీ అంతే ఘనంగా నిర్వహించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

English summary

BCCI secretary Jay Shah says no to take an Indian Flag after the India match against Pakistan. The video goes viral on the social media.