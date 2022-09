Arshdeep Singh: పీకల్దాకా తెచ్చుకున్న టీమిండియా

India

దుబాయ్: యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వేదిక కొనసాగుతోన్న ఆసియా కప్ 2022 సూపర్ 4లో భారత క్రికెట్ జట్టు.. తొలిసారిగా డిఫెన్స్‌లో పడింది. తన చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్తాన్‌పై అయిదు వికెట్ల తేడాతో పరాజయం పాలైన తరువాత ఫైనల్స్ చేరే అవకాశాన్ని చేజేతులా పోగొట్టుకునే దశలో నిలిచింది. ఇకపై ఆడబోయే రెండు మ్యాచ్‌లనూ గెలిచి తీరాల్సిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. ఇందులో ఏ మాత్రం తేడా కొట్టినా- టీమిండియా జైత్రయాత్రకు సూపర్ 4 దశలోనే ముగింపు పడటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

After a five-wicket defeat to Pakistan, India will take on Sri Lanka in the Super 4 encounter of the Asia Cup 2022 at the Dubai Stadium in what will be a must-win match for the Rohit Sharma-led team.