Arshdeep Singh: పనిష్మెంట్ తప్పదా?

దుబాయ్: యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వేదిక కొనసాగుతోన్న ఆసియా కప్ 2022 సూపర్ 4లో భారత క్రికెట్ జట్టు.. తొలిసారిగా ఆత్మరక్షణలో పడింది. తన చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్తాన్‌పై అయిదు వికెట్ల తేడాతో పరాజయం పాలైన తరువాత ఫైనల్స్ చేరే అవకాశాన్ని సంక్లిష్టం చేసుకుంది. ఇకపై ఆడబోయే రెండు మ్యాచ్‌లనూ గెలిచి తీరాల్సిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. ఇందులో ఏ మాత్రం తేడా కొట్టినా- టీమిండియా ప్రస్థానానికి.. సూపర్ 4 దశలోనే ముగింపు పడటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

The Arshdeep Singh will look to leave behind the demons of the Pakistan match and start fresh in the match against Sri Lanka.