కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటంలో భారత్ మరో కీలక అడుగు వేసింది. దేశంలో ఇప్పటి దాకా నాలుగు రకాల కొవిడ్ వ్యాక్సిన్లకు అనుమతి ఉండగా, అవన్నీ డబుల్ డోసు టీకాలు కాగా, తొలిసారి సింగిల్ డోసు టీకాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది మోదీ సర్కారు. అమెరికాలో తయారైన ఫైజర్, మోడెర్నా వ్యాక్సిన్లతో పోల్చుకుంటే సాధారణ ఫ్రీజర్ లో సైతం నిలువ ఉంచగలిగిన ఈ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ సింగిల్ డోసు టీకా భారత వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియలో గేమ్ ఛేంజర్ కానుందనే వాదన వినిపిస్తోంది. వివరాలివి..

India has granted Emergency Use Authorisation (EUA) to US drug maker Johnson & Johnson’s single-dose Covid-19 vaccine, Union Health Minister Mansukh Mandaviya said on Saturday. "Johnson and Johnson’s single-dose Covid-19 vaccine is given approval for Emergency Use in India. Now India has 5 EUA vaccines. This will further boost our nation's collective fight against COVID-19," Mansukh Mandaviya said in a tweet.