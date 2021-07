Bengaluru: ఐటీ హబ్, కర్ణాటక హడల్, 34 % పెరిగిన కరోనా కేసులు, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పిన వైరస్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఐటీ హబ్ బెంగళూరు సిటీతో పాటు కర్ణాటకలో ఒక్కసారిగా 34 శాతం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోవడంతో అక్కడి ప్రభుత్వంతో పాటు సామాన్య ప్రజలు హడలిపోతున్నారు. కేరళతో పాటు తమిళనాడులో, కర్ణాటకలో ఒక్కసారిగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోయింది. ఐటీ హబ్ లో కూడా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరిగిపోవడంతో బెంగళూరు ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లు కరోనా వైరస్ కు హాట్ స్పాట్ లు అవుతున్నాయని అధికారులు అంటున్నారు. ఒక్కరోజులో 34 శాతం కేసులు పెరిగిపోవడంతో ప్రజలకు కరోనా వైరస్ గుడ్ మార్నింగ్ తో పలకరించింది.

Khiladi wife: కెనడాలో కత్తిలాంటి భార్య, ఇక్కడ భర్త, మామకు పంగనామాలు, స్వాహా, చివరికి !

English summary

IT Hub: Karnataka and capital Bengaluru today recorded a steep spike in Covid cases. The state reported 2,052 new cases today, 34 per cent more than Wednesday's tally of 1,531. The capital city clocked 505 cases, also 34 per cent more than Wednesday's count of 376.