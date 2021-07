India

oi-Lekhaka

యువతికి 31 ఏళ్ల వయసు. భర్తకు 34 ఏళ్లు. ఇద్దరూ సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులు. 2018 లో ఇద్దరికీ వివాహం అయింది. ఇద్దరూ చూడ ముచ్చటగా ఉన్నారు. భర్త మంచి సంపాదన పరుడు కావటంతో భార్య సంతోష పడుతుందని యువతి తల్లితండ్రులు ఆశించారు. కానీ, అసలు విషయం ఎవరికీ తెలియలేదు. కర్ణాటకలోని బవసణ్నగుడి పరిధిలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ఇది. పెళ్లయి మూడేళ్లు అవుతున్నా..వారిద్దరి మధ్య ఇప్పటి వరకు కార్యం జరగలేదు.

English summary

A married man turned out to be a gay and his wife was shocked to see his profile in the gay dating app.