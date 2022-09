నరేంద్రమోడీ, అమిత్ షాకు షాకిచ్చేలా కేసీఆర్ వ్యూహం!!

India

oi-Garikapati Rajesh

కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న న‌రేంద్ర‌మోడీ స‌ర్కార్‌పై నిప్పులు చెరుగుతున్న తెలంగాణ ముఖ్య‌మంత్రి క‌ల్వ‌కుంట్ల చంద్రశేఖ‌ర్‌రావు జాతీయ‌పార్టీ స్థాపించ‌నున్నారంటూ వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. అయితే ప్ర‌స్తుతం జ‌రుగుతున్న రాజ‌కీయ ప‌రిణామాల‌ను విశ్లేషిస్తే ఆయ‌న పార్టీ పెట్టే అవ‌కాశాలు లేవ‌ని, కూట‌మివైపు మొగ్గుచూపుతున్నార‌నే అభిప్రాయం వ్య‌క్త‌మ‌వుతోంది.

English summary

The opinion is being expressed that there is no chance for KCR to form a party and they are leaning towards an alliance.