National

oi-Madhu Kota

విధానాలు, విలువల్లో బూర్జువా, ప్రాంతీయ పార్టీలకు తాము భిన్నంగా ఉంటామని చెప్పుకునే కమ్యూనిస్టు పార్టీలు వ్యవహారంలో సాధారణ సూత్రాలనే ఫాలో అవుతాయని సీపీఎం పార్టీ మరోసారి నిరూపించింది. కరోనా విలయకాలంలో కేరళను గట్టెక్కించడంతోపాటు అటు కేంద్రంలోని మోదీని గట్టిగా ఢీకొడుతూ, అంతర్జాతీయంగా పాపులారిటీ సాధించిన ఆరోగ్య మంత్రి కేకే శైలజను కేబినెట్ నుంచి తప్పించిన ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్.. అంతకంటే సంచలన రీతిలో తన అల్లుడు(బిడ్డ భర్త)కు మంత్రివర్గంలో చోటు కల్పించారు..

షాక్: జగన్‌కు చర్చి, మసీదు కనపడవా -హిందూ ఆలయాల్లో కొవిడ్ సెంటర్లపై టీడీపీ,బీజేపీ వ్యతిరేకత,విమర్శలు

English summary

The ruling Communist Party of India (Marxist) on Tuesday sprang a surprise by dropping all ministers of the outgoing Pinarayi Vijayan government. The most notable among them is health minister KK Shailaja, who was the face of the fight against pandemic in the state. Only Vijayan has retained his spot and his son-in-law, PA Mohamad Riyas, is among his new Cabinet colleagues. Party secretary A Vijayaraghavan’s wife R Bindu also figured in the new ministry. LDF parties on tuesday announsed their ministers list. Former Lok Sabha MP MB Rajesh was elected the Kerala assembly Speaker.