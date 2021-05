మోదీకి భారీ షాక్ :రాష్ట్రాల సిండికేట్ -వ్యాక్సిన్ల కోసం బీజేపీయేతర 11 సీఎంల ఐక్యత -విజయన్ సంచలన లేఖలు

National

దేశంలో కరోనా విలయం ఫెడరల్ స్ఫూర్తిని కూడా దెబ్బతీసింది. కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ల విషయంలో కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అనుసరిస్తోన్న అసంబద్ధ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్రాలకు రాష్ట్రాలే సిండికేట్‌గా ఏర్పడే పరిస్థితులు తలెత్తాయి. 'అమ్మ పెట్టదు.. అడుక్కు తిననీయదు' తరహాలో వ్యాక్సిన్లను ఇ్వకపోగా, రాష్ట్రాలు సొంతగా సమకూర్చుకోడానికి కూడా అడ్డంపడుతోన్న కేంద్రాన్ని కలిసికట్టుగా నిలదీసి, నిలువరిద్దామంటూ బీజేపీ యేతర 11 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్ సంచలన పిలుపునిచ్చారు.

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan today wrote to 11 chief ministers of non-BJP states seeking a united effort to press the Centre to procure COVID-19 vaccines and ensure free universal vaccination. "Wrote to 11 CMs in the spirit of Cooperative Federalism. Quite unfortunate that Centre absolves itself of its duty to procure vaccines, ensure free universal vaccination.United effort to jointly pursue our genuine demand is the need of the hour, so that Centre acts immediately," Pinarayi Vijayan tweeted.