Khiladi lady: ఎర్రగా, లావుగా ఉన్న భార్య, కాన్పూ కాలేదు, క్లైమాక్స్ వరకు భర్తకే ? సినిమా ట్విస్టులు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ పుదుచ్చేరి/దర్మపురి: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన యువతి తెగ నచ్చడంతో అతను వెనుకా ముందు ఆలోచించకుండా పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడు. యువతి చూడటానికి ఎర్రగా, బొద్దుగా, లావుగా ఉండటంతో యువకుడికి భలే నచ్చేసింది. రెండు సంవత్సరాల క్రితం యువతి, యువకుడికి గ్రాండ్ గా పెళ్లి జరిగింది. పెళ్లి జరిగిన తరువాత భార్య ఆమె అత్తారింటికి వెళ్లింది. వివాహం జరిగిన సంవత్సరం తరువాత భార్య గర్బవతి అయ్యిందని ఆమె భర్తతో పాటు అతని కుటుబ సభ్యులు తెగ సంతోషపడ్డారు. అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు కూడా మా అమ్మాయి తల్లి అవుతోందని మురిసిపోయారు. మహిళకు నాలుగు నెలల క్రితం గ్రాండ్ గా శీమంతం చేశారు. శీమంతానికి బంధువులు, స్నేహితులు అందరూ హాజరైనారు. డిసెంబర్ లో పండంటి బిడ్డ పుడుతుందని డాక్టర్లు డేట్ ఫిక్స్ చేశారు. డిసెంబర్ దాటిపోయి జనవరి నెల వచ్చినా బిడ్డ పుట్టకపోవడంతో భర్తతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు. భార్యను ప్రముఖ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి పిలుచుకుని వెళ్లి కాన్ఫు ఎందుకు కాలేదు అని ఆరా తీశారు. ఆసుపత్రిలో చేరిన మరుసటి రోజు మహిళ మాయం అయ్యింది. రెండు రోజుల వరకు భర్త, పోలీసులు ఆమె కోసం గాలించారు. తనను కిడ్నాప్ చేసిన కొందరు తన కడుపులో పుట్టిన బిడ్డను ఎత్తుకుని పారిపోయారని రెండు రోజుల తరువాత భార్య ఫోన్ చేసి ఆమె భర్తకు చెప్పింది. పోలీసుల విచారణలో దిమ్మతిరిగిపోయే సినిమా ట్విస్టులు మించిపోయే ట్విస్టులు వెలుగు చూడటంతో అందరూ బిత్తరపోయారు.

English summary

Khiladi lady: Until she was allowed to give birth in the hospital, a woman deceived the family by telling a lie that she is pregnant.