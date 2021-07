Khiladi wife: కెనడాలో కత్తిలాంటి భార్య, ఇక్కడ భర్త, మామకు పంగనామాలు, స్వాహా, చివరికి !

India

oi-Mallikarjuna

పంజాబ్/ కెనడా/ చెన్నై: విదేశాల్లో మంచి ఉద్యోగం చెయ్యాలని యువకుడు బావించాడు. రైతు అయిన తండ్రి తన కొడుకు సంతోషంగా ఉంటాడని అతను విదేశాలకు వెళ్లడానికి సహకరించాడు. యువకుడి పెళ్లి నిశ్చయం అయ్యింది. కెనడాలో కంప్యూటర్ కోర్స్ చెయ్యడానికి వెళ్లిన కాభోయే భార్యకు ఆ యవకుడు, అతని కుటుంబ సభ్యులు లక్షలాది రూపాయలు పంపించారు. సంవత్సరం తరువాత భారత్ వచ్చిన యువతి ఆ యువకుడిని పెళ్లి చేసుకుంది. త్వరలో మనకు కెనడా పౌరసత్వం వస్తోందని, మనం అక్కడ సిటిల్ అయిపోతామని, త్వరలో నిన్ను కెనడాకు పిలుచుకుని వెలుతానని చెప్పిన భార్య కెనడాకు చెక్కేసింది. ఇప్పటికే భార్యకు రూ. 24 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చిన భర్త, అతని తండ్రి ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి భర్త కెనడాకు వెళ్లడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. అయితే కెనడాలో కుర్చున్న కత్తిలాంటి భార్య ఆమె భర్త, మామ జీవితాన్ని సంకనాకించేసింది. మోసం జరిగిందని ఆలస్యంగా గుర్తించిన భర్త ఇక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది.

English summary

Khiladi wife: A woman’s desire to settle abroad has allegedly claimed the life of a 24-year-old man in Barnala district of Punjab. Beant Kaur, a resident of Khudi Kalan village, took lakhs of rupees from her husband’s family for settling with him in Canada, but later dumped him.