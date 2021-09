Khiladi wife: లవ్ మ్యారేజ్, భర్తను పొడిచేసిన భార్య, అత్తను వదల్లేదు, ఆ విషయంలో తేడాలు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: కాలేజ్ లో చదువుకోవడానికి ప్రతిరోజు బస్సులో వెళ్లి వస్తున్న యువతికి, బస్సు కండెక్టర్ కు పరిచయం అయ్యింది. మూడు సంవత్సరాలు ప్రేమించుకున్న యువతి యువకుడు తరువాత పెద్దలను ఎదిరించి వివాహం చేసుకున్నారు. దంపతులకు 7 నెలల పాప ఉంది. పాప పుట్టిన తరువాత యువతి, యువకుడి కుటుంబ సభ్యులు వారిని చేరదీశారు. దంపతుల మద్య నిత్యం గొడవలు జరగడంతో భార్య కూతురిని పిలుచుకుని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయి భర్త మీద వరకట్నం వేదింపుల కేసు పెట్టింది. భర్తను అరెస్టు చేసిన పోలీసుు అతన్ని జైలుకు పంపించారు. జైలు నుంచి బెయిల్ మీద వచ్చిన భర్తతో మళ్లీ భార్య టచ్ లోకి వచ్చింది. భార్య కేసు వెనక్కి తీసుకోవడంతో దంపతులు మళ్లీ కలిసిపోయి కాపురం చేస్తున్నారు. పుట్టింటి నుంచి మళ్లీ అత్తారింటికి వెళ్లిన భార్య ఆమె భర్తతో పాటు అత్తతో కూడా వీరలెవల్లో గొడవపడింది. ఇదే సమయంలో భార్యకు వేరే వ్యక్తి పదేపదే ఫోన్లు చేసిమాట్లాడటం భర్త గమనించాడు. ఏమిటి నువ్వు చేస్తున్న పని అని ప్రశ్నించిన భర్తను అతని భార్య కత్తితో పొడిచేసింది. కొడుకును కోడలు కత్తితో పొడుస్తున్న సమయంలో అడ్డుపడిన అత్తను కూడా దారుణంగా పొడిచిన కోడులు ఇప్పుడు కటకటాలపాలైయ్యింది.

English summary

Khiladi wife: The wife stabbed her husband who was arguing near Edappadi in Salem district. The daughter-in-law also attacked the detained mother-in-law with a knife.