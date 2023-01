Kiladi aunty: ముసలాడిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ కిక్కే వేరప్ప, రాత్రి స్వర్గం చూపించి క్లేమాక్స్ లో మేడమ్ ?

భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి కుమారుడితో కలిసి నివాసం ఉంటున్న వ్యక్తి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. రెండో భార్యతో కొన్ని రోజులు హ్యాపీగా ఉన్నాడు. రెండో మొగుడు పసలేనోడు అయితే ఆ కిక్కేవేరప్ప అంటూ రెండో భార్య చేతివాటం చూపించింది.

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: వయసులో ఉన్న యువతి, యువకుడు పెళ్లి చేసుకుని సంసారం చెయ్యడం సర్వసాధారణం. వివాహం చేసుకున్న తరువాత దంపతుల మద్య గొడవలు రావడం, విడిపోవడం ప్రతిరోజు జరుగుతున్నాయి. విడాకులు తీసుకున్న తరువాత మహిళ కాని, భర్త కాని, రెండో పెళ్లి చేసుకోవడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. అయితే ఇక్కడ భలే గమ్మత్తు అయిన విషయం వెలుగు చూసింది. భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి కుమారుడితో కలిసి నివాసం ఉంటున్న వ్యక్తి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. రెండో భార్యతో కొన్ని రోజులు హ్యాపీగా ఉన్నాడు. రెండో మొగుడు పసలేనోడు అయితే ఆ కిక్కేవేరప్ప అంటూ రెండో భార్య చేతివాటం చూపించింది. దెబ్బకు ముసలోడికి త్రీడి సినిమా కనపడింది.

English summary

The Kiladi lady who showed the movie to the man who wanted to enjoy his second marriage, showed the sky at night and stars during the day in Bengaluru.