డ్యాం లీక్ అయితే సుమలతను పడుకోబెట్టాలన్న కుమారస్వామి, సుమలత ఫైర్ .. కేఆర్ఎస్ డ్యాం పై డిష్యూం డిష్యూం

oi-Dr Veena Srinivas

కర్ణాటక మాజీ సీఎం కుమారస్వామి ఎంపీ సుమలత పై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. కావేరి నదికి అనుబంధంగా మండ్య జిల్లాలోని కృష్ణ రాజ సాగర్ జలాశయం నుంచి నీరు లీక్ అవుతుంటే అడ్డుగా ఎంపీ సుమలత పడుకోబెట్టాలి అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ సీఎం హెచ్ డీ కుమారస్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు కర్ణాటక రాజకీయాల్లో దుమారం రేపాయి. ఇక దీనిపై సుమలత కూడా రివర్స్ ఎటాక్ చేశారు. ఇప్పుడు వీరిద్దరి మాటల దాడి కర్ణాటక రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Former Karnataka CM Kumaraswamy made shocking comments on MP Sumalatha. Controversial remarks were made that MP Sumalatha should lie down if water is leaking from the Krishna Raja Sagar reservoir in Mandya district, which is adjacent to the kaveri river. The remarks made by former CM HD Kumaraswamy have now sparked outrage in Karnataka politics. Sumalatha also made a reverse attack on this. Now the verbal attack between the two has become a hot topic in Karnataka politics.