Lady doctor: విస్మయా కేసులో సంచలన నిర్ణయం, భర్త ఉద్యోగం శాస్వతంగా, చరిత్రలో ఫస్ట్ టైమ్ !

India

oi-Mallikarjuna

కొచ్చి/చెన్నై: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడిని పెళ్లి చేసుకుంటే తాను జీవితాంతం సుఖంగా ఉంటానని లేడీ డాక్టర్ బావించింది. ఆర్ టీఓ ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పడంతో లేడీ డాక్టర్ ఓకే చెప్పింది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితుల సమక్షంలో పెళ్లి గ్రాండ్ గా జరిగింది. భర్తతో కాపురం చేసుకుని సంతోషంగా ఉందామని అత్తారింటిలో అడుగు పెట్టిన లేడీ డాక్టర్ కు తారువాత సినిమా కనపడింది. భర్తతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులు లేడీ డాక్టర్ కు ప్రత్యక్ష నరకం చూపించారు. చెప్పిన వరకట్నం ఇంత వరకు ఎందుకు తీసుకురాలేదు అంటూ భర్తతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు టార్చర్ పెట్టడంతో లేడీ డాక్టర్ తట్టుకోలేకపోయింది. చాలా కాలం భర్త టార్చర్ తట్టుకుని సర్దుకుపోదామని అనుకున్న లేడీ డాక్టర్ చివరికి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యింది. తన భర్త తనను ఎలా టార్చర్ పెడుతున్నాడో అనే పూర్తి విషయాలు, ఫోటోలను వాట్సాప్ లో తల్లిదండ్రులకు పంపించిన లేడీ డాక్టర్ బాత్ రూమ్ లో ఆత్మహత్య చేసుకునింది. భార్యను టార్చర్ పెట్టి ఆమె ఆత్మహత్యకు కారణం అయిన భర్త అరెస్టు అయ్యాడు. లేడీ డాక్టర్ ఆత్మహత్యకు కారణం అయిన భర్తను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నుంచి శాస్వతంగా తొలగించారు. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే వరకట్నం వేధింపుల కేసులో ఒక ప్రభుత్వ అధికారిని శాస్వతంగా ఉద్యోగం నుంచి తప్పించడం ఇదే మొదటిసారి కావడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Illegal affair: ఇద్దరు ప్రియులు, మధ్యలో మొగుడు ఎందుకు ?, మర్మాంగం, ముఖం చట్నీ, భాను !

English summary

Lady doctor case: Vismaya's family express gratitude for dismissing Kiran Kumar from service. Kiran Kumar S, the prime accused in the Vismaya Nair dowry death case in Kerala, has been dismissed from his job with the state government's transport department following an inquiry.