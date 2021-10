Lady: తమ్ముడి భార్య మీద కన్ను వేసిన బావ, చీకట్లో దూరి నలిపేశాడు, మౌనంగా ఉంది, తరువాత సీన్ !

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్: భార్య ఆమె భర్త కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉమ్మడి కాపురం చేస్తోంది. డ్రైవర్ అయిన భర్త మూడు రోజులు బయట ప్రాంతానికి వెళ్లాడు. ఇంట్లో అతని భార్య ఆమె భర్త కుటుంబ సభ్యులతో ఉంది. తన తమ్ముడు బయట ప్రాంతానికి వెళ్లాడని తెలుసుకున్న భర్త అన్న మరదలి మీద కన్నువేశాడు. తమ్ముడు ఎక్కడ అని మరదలిని ఆమె బావ అడిగాడు. బావ మీ తమ్ముడు బయట ఊరికి వెళ్లాడు, రావడానికి మూడు రోజులు అవుతుందని మరదలు చెప్పింది. అందరూ భోజనం చేసి ఎవరి గదుల్లో వారు నిద్రపోయారు. అందరూ నిద్రపోతున్న సమయంలో బావ అతని తమ్ముడు భార్య నిద్రపోతున్న గదిలోకి వెళ్లాడు. చీకటిలో మరదలిని పట్టుకున్న బావ రెచ్చిపోయాడు. బావ చేష్టలతో ఏం చెయ్యాలో తెలీక కొంతసేప మౌనంగా ఉన్న మరదలు తరువాత గట్టిగా కేకలు వేసింది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో లైట్లు అన్ని ఆఫ్ చేసి ఉండటంతో బావ ఎస్కేప్ అయ్యాడు. మరదలు నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లడంతో బిత్తరి బావ కథ అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

English summary

Lady: A 28-year-old woman in Madhya Pradesh’s Bhopal has lodged a police complaint against her brother-in-law, accusing him of sexually harassing her when her husband was away on Saturday night.