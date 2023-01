Lady: మహిళ జీవితంతో ఫుట్ బాల్ ఆడుకున్న ఎస్ఐ, మార్ఫింగ్ ఫోటోలతో ఏం చేశాడంటే ?, క్లైమాక్స్ షాక్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/కోల్ కత్తా: ఓ మహిళకు ఓ పార్టీలో పోలీసు అధికారి పరిచయం అయ్యాడు. కొంతకాలం ఇద్దరూ టచ్ లో ఉన్నారు. తరువాత మహిళ తల్లి చనిపోవడంతో ఆమె డిప్రేషన్ లోకి వెళ్లింది. ఆ సందర్బంలో మహిళను ఓదార్చే ముసుగులో ఆ పోలీసు అధికారి ఆమెకు దగ్గర అయ్యాడు. తనకు పెళ్లికాలేదని ఆమెను నమ్మించాడు. తరువాత మహిళను అతను శారీరకంగా లొంగదీసుకోవాలని ప్రయత్నించి చివరికి అత్యాచారం చేశాడు. మహిళ కేసు పెట్టడంతో ఆమెను చంపేస్తానని ఆమె కారు లాక్కొని వెళ్లాడు. మహిళను వివిద రూపాల్లో టార్చర్ పెట్టాడు. మహిళ పోలీసు అధికారులకు ఫిర్యాదు చెయ్యడంతో ఆ పోలీసు అధికారి రాష్ట్రాలు దాటుకుని పారిపోయాడు. క్లైమాక్స్ లో సార్ రూపురేఖలు చూసిన సాటి పోలీసు అధికారులు హడలిపోయారు.

English summary

Lady: The SI who raped the woman by trusting her, after filing a case in Chennai, morphed her photos and made them viral on social media.