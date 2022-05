Lady: ఆర్మీ జవాన్ భార్య మీద గ్యాంగ్ రేప్, వీడియోలు తీసి బ్లాక్ మెయిల్, రూ. లక్షలు లూటీ, ఆ వీడియోతో!

India

oi-Mallikarjuna

గ్వాలియర్/ భోపాల్/ మధ్యప్రదేశ్: ఆర్మీలో ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేసింది. ఆర్మీ ఉద్యోగి దంపతులకు పిల్లలు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం భర్త ఆర్మీలోనే ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఓ షాపులోకి వెళ్లిన ఆర్మీ ఉద్యోగి భార్య కొత్త గ్యాస్ స్టౌవ్ కొనుగోలు చేసింది. గ్యాస్ స్టౌవ్ కొనుగోలు చేసిన షాప్ యజమాని తాను మీ ఇంటికి వచ్చి గ్యాస్ స్టౌవ్ ఫిట్ చేస్తానని చెప్పాడు. తరువాత స్నేహితుడిని వెంటపెట్టుకుని వెళ్లిన అతను మహిళ ఇంట్లో గ్యాస్ స్టౌవ్ ఫిట్ చేశారు.

ఆ సమయంలో ఆర్మీ ఉద్యోగి భార్య ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండటంతో ఇద్దరు కామాంధులు ఆమెను కత్తితో బెదిరించి సామూహిక అత్యాచారం చేశారు. గ్యాంగ్ రేప్ చేసే సమయంలో వీడియో తీసిన నిందితులు ఆర్మీ ఉద్యోగి భార్యను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి లక్షల రూపాయలు వసూలు చేశారు. రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆర్మీ ఉద్యోగి భార్యను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఆమె దగ్గర డబ్బలు లాక్కొని జల్సా చేస్తున్నారు. అయితే సీన్ ఒక్కసారిగా రివర్స్ కావడంతో కథ అడ్డం తిరిగింది.

English summary

Lady: The Gwalior police are on the lookout for two men accused of gang-raping an Army jawan's wife and blackmailing her. According to police, the incident occurred in 2020,