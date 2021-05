Lady: వదిన VS మరిది, భార్యకు ముందు నుంచి డౌట్, పిల్లల గొడవ, మామిడి కాయ తొక్కతో, షాక్ ?

National

oi-Mallikarjuna

చండీఘడ్/ హర్యానా/ చెన్నై: పక్కపక్క ఇళ్లలో అన్నదమ్ములు నివాసం ఉంటున్నారు. అన్నాతమ్ముడు ఇద్దరికీ వివాహం జరిగింది. అన్న భార్యతో తన భర్త చనువుగా ఉంటున్నాడని తమ్ముడి భార్యకు అనుమానం పెరిగింది. లేనిపోని విషయాలు చెప్పి అన్నాతమ్ముడికి గొడవలు పెట్టడమే కాకుండా తోడికోడళ్లు రాయిటెంకాయి లాగా మారిపోయారు. అన్న భార్యతో గొడవ పడిన మరిది పదునైనా గడ్డపార తీసుకుని దాడి చెయ్యడంతో వదిన ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోవడం కలకలం రేపింది.

English summary

Brother wife: A woman, in her 30s, was allegedly hacked to death by her husband’s brother over a domestic dispute. The incident took place in Ambala city in Haryana.