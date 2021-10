లఖింపూర్ ఖేరీ హింసాకాండ: మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 45 లక్షల పరిహారం, ఇంటికో జాబ్ : యూపీ సర్కార్

India

oi-Dr Veena Srinivas

లఖింపూర్ ఖేరీ హింసాకాండ ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిహారాన్ని ప్రకటించింది. మరణించిన రైతుల కుటుంబాలకు రూ .45 లక్షల పరిహారం చెల్లించేందుకు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మృతుల కుటుంబాలకు రూ .45 లక్షల పరిహారం చెల్లించనున్నట్టు, గాయపడిన వారికి రూ. 10 లక్షలు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించింది. లఖింపూర్ ఖేరీ హింస ఘటనలో బాధిత కుటుంబాలలో ఒక్కో కుటుంబ సభ్యులకి ఉద్యోగం ఇవ్వనున్నట్లు యూపీ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇక ఈ ఘటనపై హైకోర్టు విశ్రాంత జడ్జితో న్యాయ విచారణకు ఆదేశించింది.

#LakhimpurKheri : Meeting between agitating farmers & local administration ends. As per the agreement, the investigation of the violence that took 8 lives yesterday will be done under the supervision of retired Judge of High Court. pic.twitter.com/sG3YZlpCF0

Govt will give Rs 45 lakhs & a govt job to the families of 4 farmers who died in Lakhimpur Kheri yesterday. The injured will be given Rs 10 lakhs. FIR will be registered based on farmers' complaint. Retired high court judge will probe the matter: ADG (Law & Order) Prashant Kumar pic.twitter.com/Yoc8pcU0sP

English summary

The UP govt has announced Rs 45 lakh compensation to the families of those died in the Lakhimpur Kheri violence. Rs. 10 lakhs to the injured, announced that one of the family member of the victims of the Lakhimpur Kheri violence will be given a job.