ఎవరికైనా డబ్బులు అప్పుగా ఇస్తున్నారా? అయితే ఈ అంశాలను కచ్చితంగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

నిజ జీవితంలో చాలామంది చాలా సందర్భాలలో అప్పు చేస్తుంటారు. అప్పు లేకుండా జీవితం గడవదు. ఒక్కోసారి ఎంత డబ్బు ఉన్న వ్యక్తి అయినా సమయానికి చేతిలో డబ్బు లేకుంటే అప్పు చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే కొందరు సరైన ఆర్థిక ప్రణాళిక లేక ఆర్థిక ఇబ్బందులతో అప్పులు చేసి, అప్పు ఇచ్చిన వారికి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. అప్పుగా డబ్బు ఇచ్చి, సమయానికి ఆదుకొని, తీరా వారికి అవసరమైన సమయంలో డబ్బు ఇవ్వకుంటే డబ్బులు ఇచ్చిన వ్యక్తులు ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉంటారు. అందుకే అప్పు ఇచ్చే విషయంలో ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు ఆర్థిక శాస్త్ర నిపుణులు.

English summary

If you lend money to someone, what is the borrower personality? What is the financial situation? Are the borrowed funds repayable? Financial experts say that many factors should be taken into consideration.