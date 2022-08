Liger: తొక్కిసలాట: ఊపిరాడక సొమ్మసిల్లి: మధ్యలోనే స్టేజీ దిగి వెళ్లిపోయిన విజయ్ దేవరకొండ

India

ముంబై: మచ్ అవైటెడ్ సినిమా.. లైగర్. విజయ్ దేవరకొండ-అనన్య పాండే హీరో హీరోయిన్లు. టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వం వహించిన పాన్ ఇండియా మూవీ ఇది. ఈ నెల 25వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతోంది. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో ఒకేసారి విడుదల చేయకానుందీ మూవీ. పూరీ కనెక్ట్స్‌, ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై పూరీ జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, కరణ్ జొహార్, అపూర్వ మెహతా సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు.

“The Vijay Deverakonda” craze!!! #LIGER madness all over india, everyone is super excited for the movie and it's a sureshot blockbuster 🔥💥 #VijayDeverakonda #LigerSaalaCrossbreed #LigerHuntsFromAug25th pic.twitter.com/Y5vcegOPu9

Vijay Deverakonda and Ananya Panday visited a mall in Mumbai on July 31 for the promotion of Liger. It was a packed house as fans turned up in huge numbers.