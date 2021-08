India

oi-Madhu Kota

ఓ వైపు కరోనా విలయ తాండవం, లాక్ డౌన్ ల దెబ్బ నుంచి ఇంకా కోలుకోని ఆర్థికం, ఆపై అధిక ధరల భారం, పెట్రో వడ్డన, మరోవైపు వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రైతులు చేస్తోన్న ఉద్యమం, ఇవి చాలదన్నట్లు దేశంలోని ప్రముఖులపై కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిఘా కుట్రకు పాల్పడిందనే పెగాసస్ ఉదంతం.. ఇన్ని అంశాలన నడుమ ఆసక్తికరంగా నడుస్తాయనుకున్న పార్లమెంట్ సమావేశాలు కాస్తా, దాదాపు పని చేయకుండానే ముగిసిపోయాయి. సభ జరిగిన తీరుపై అధికార, విపక్ష సభ్యుల విమర్శలు, సభాపతుల నుంచి అసంతృప్తులు వ్యక్తమయ్యాయి. వివరాలివి...

ఆరోగ్య శ్రీలో పెను మార్పులు: ఇకపై వ్యక్తికో కార్డు -కొవిడ్, వ్యాక్సిన్లపై సీఎం జగన్ ఆదేశాలివే -ఆమెకు శభాష్‌

English summary

Expressing his disappointment over the Lok Sabha not running smoothly during the Monsoon Session of Parliament, Speaker Om Birla on Wednesday urged the leaders of all political parties to encourage discussion and dialogue. Speaker also said that the construction of the new Parliament building is expected to be completed before August 15, 2022, when India will complete 75 years of Independence from British rule.