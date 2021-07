Love marriage: రాత్రి ఇంట్లో భర్త తల నరికి చంపిన భార్య, స్పాట్ లేపేసింది, ఏం జరిగిదంటే ?

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/కాంచీపురం: హిందూ అమ్మాయిని ప్రేమించిన ముస్లీం యువకుడు పెళ్లి కాకముందే ప్రియురాలితో సంతోషంగా తిరిగాడు. హిందూ మతం మార్చుకున్న యువతి ఇస్లాం మతం స్వీకరించి ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకుని ముగ్గురు పిల్లలకు తల్లి అయ్యింది. కరోనా వైరస్ కారణంగా సంపాధించడానికి మార్గాలు మూసుకుపోవడంతో భర్త మద్యంకు బానిస అయ్యాడు. ఓ విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. ఇంట్లో దంపతుల మద్య మాటామాటా పెరిగిపోయింది. రాత్రి ఇంట్లో కొడవలి తీసుకున్న భార్య భర్త తల నరికి అతన్ని స్పాట్ లో చంపేసి నేరుగా వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో లొంగిపోవడం కలకలం రేపింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న భర్తను భార్య చంపడానికి వేరే కారణాలు ఉన్నాయని వెలుగు చూడటంతో పోలీసులు అనేక కోణాల్లో విచారణ తీస్తున్నారు.

English summary

Love marriage: The wife beheaded her husband who was arguing over alcohol due to a family problem in Kanchipuram. Police are conducting a serious investigation into the wife who surrendered at the police station after the murder.