Lover: ప్రియురాలికి అక్రమ సంబంధం, రివర్స్ లో బ్లాక్ మెయిల్, పైకి పంపించిన ప్రియుడు !

ముంబాయి/ చెన్నై: ప్రియుడితో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తూ కాలం గడిపిన మహిళకు డబ్బు మీద ఆశ ఎక్కువ అయ్యింది. ప్రియుడికి తెలీకుండా ఆమె వేరే వ్యక్తులతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునింది. ఇంతకాలం తనతో ఎంజాయ్ చేసి తన దగ్గర డబ్బులు లాక్కొని ఎంజాయ్ చెయ్యడమే కాకుండా ఇప్పుడు నీకు వేరే మగాళ్లు కావాలా ? అంటూ ప్రియుడు గొడవపెట్టుకున్నాడు. మర్యాదగా నీ పని నువ్వు చేసుకో, లేదంటే మనం రాసలీలలు సాగించే సమయంలో రహస్యంగా తీసిన వీడియోలు బయటపెడుతానని, నువ్వు నన్ను రేప్ చేశావని పోలీసు కేసు పెట్టి నిన్ను జైలుకు పంపిస్తానని ప్రియురాలు ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ ను బ్లాక్ మెయిల్ చేసింది. నా ప్రియురాలు బతికుంటే ఎప్పటికైనా నన్ను జైలుకు పంపిస్తుందనే భయంతో ప్రియురాలని ఆమె ప్రియుడు పక్కా స్కెచ్ తో చంపేశాడు. 65 సీసీటీవీ కెమెరాలు పరిశీలించిన పోలీసులు చివరికి ప్రియుడిని అరెస్టు చేశారు.

English summary

Lover: Days after the body of a woman was found near a nullah in Mumbai's Bandra Kurla Complex, a man has been arrested for allegedly murdering her. Jaleel Shaikh and the woman knew each other and the latter was blackmailing him with rape threats, due to which he killed her, an official said.