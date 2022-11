Lovers: రివర్స్ గేర్ వేసిన గిరిష్మా, బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడని లేపేశాను, కోటీశ్వురుడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని స్కెచ

India

తిరువనంతపురం/కొచ్చి: ప్రేమించిన ప్రియుడికి స్లో పాయిజన్ ఇచ్చి హత్య చేసిన ప్రియురాలు గిరిష్మా పోలీసుల విచారణలో పూటకు ఓ మాట, రోజుకో మాట చెబుతోందని వెలుగు చూసింది. ప్రియుడిని హత్య చేసి కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన కోటీశ్వరుడిని పెళ్లి చేసుకుని జీవితాంతం హ్యాపీగా ఉండాలని అనుకున్న గిరిష్మా స్కెచ్ పూర్తిగా రివర్స్ అయ్యింది. అయితే ప్రియుడి హత్య కేసు నుంచి తప్పించుకోవాలని అనుకున్న గిరిష్మా ఇన్ని రోజులు పోలీసులకు ఇచ్చిన స్టేట్ మెంట్ కు విరుద్దంగా మరో స్టేట్ మెంట్ ఇవ్వడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. గిరిష్మా నిజం చెప్పిందా ?, లేక తప్పించుకోవాలని స్కెచ్ వేసిందా ? అని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.

Girlfriend: ఫోన్ చేసి ప్రేమగా పిలిచింది, పోలీసులను తికమకపెట్టింది, శాడిస్టు ప్రియురాలి ఇల్లు, ఫినిష్ !

Lovers: Sharon threatened Greeshma that if she left him then he wouldnt let her to live with anyone in Kerala.