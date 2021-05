Chandra Grahanam 2021:గ్రహణం రోజు ఏం చేయాలి- ఆహారం ఏం తీసుకోవాలి - ఎలాంటి మంత్రం పటించాలి..?

National

oi-Kannaiah

ఓ వైపు దేశాన్ని కరోనా కుదిపేస్తుంటే.. మరో వైపు సహజ విపత్తులు కూడా పగబట్టినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. గత వారం తౌటే తుఫాను ధాటికి పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ఇక తాజాగా ఆకాశంలో మరో అద్భుతం చోటుచేసుకోనుంది. ఈ నెల 26వ తేదీన బుధవారం చంద్రుడు.. భూమికి దగ్గరగా వస్తాడు. సాధారణ రోజుల్లో కంటే పెద్దగా కనిపిస్తాడు. ఎరుపు, నారింజ రంగుల్లో కనిపిస్తాడు. అందుకే్- దీనికి సూపర్ బ్లడ్ మూన్ (Super Blood moon), రెడ్ మూన్ (Red Moon)గా పేరు పెట్టారు.ఆస్ట్రేలియా, ఉత్తర అమెరికా పశ్చిమ ప్రాంత రాష్ట్రాలు, దక్షిణ అమెరికాలోని కొన్ని చోట్ల, ఆసియా ఈశాన్య ప్రాంతంలోని కొన్ని దేశాల్లో ఈ గ్రహణం కనిపిస్తుంది. సుమారు 15 నిమిషాల పాటు చంద్రుడిని గ్రహణం కప్పి ఉంచుతుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి.

India will witness the first Lunar eclipse of 2021 on May 26th.Here are the do's and dont's on this day.