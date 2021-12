స్కూల్ లో టాయిలెట్లు శుభ్రం చేసిన మధ్యప్రదేశ్ మంత్రి ప్రధుమాన్ సింగ్ తోమర్, ఫోటోలు వైరల్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

మధ్య ప్రదేశ్ ఇంధన శాఖ మంత్రి ప్రధుమాన్ సింగ్ తోమర్ ఓ పాఠశాలలో టాయిలెట్లు కడగడం ప్రస్తుతం ఆసక్తికర అంశంగా మారింది. ఓ పాఠశాల కు సంబంధించిన విద్యార్థిని, పాఠశాల సిబ్బంది టాయిలెట్లు శుభ్రంగా ఉంచటం లేదని చేసిన ఫిర్యాదుతో పాఠశాలకు వెళ్లిన మంత్రి టాయిలెట్లు కడిగి అందరినీ షాక్ అయ్యేలా చేశారు. అక్కడ ఉన్న పాఠశాల సిబ్బంది సిగ్గుపడేలా చేశారు.

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసం డిజిటల్ క్యాంపెయిన్‌ను ప్రారంభించిన పవన్.. సోషల్ మీడియాలో రచ్చ షురూ!!

English summary

Madhya Pradesh Minister Pradhuman Singh Tomar went to the school and cleaned more toilets after a student complained that the toilets in the school were not clean. Now those photos have gone viral.