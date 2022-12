Train Ticket: ఆ రైలు టికెట్ ధర రూ.19 లక్షలు.. ఎక్కడో కాదు మనదేశంలోనే..

India

oi-Chekkilla Srinivas

భారత్ లో అతి చౌకైన ప్రయాణం ఏది అంటే రైలు ప్రయాణం అని ఇట్టే చెప్పేస్తారు. ఎందుకంటే రైలు టికెట్ చాలా చౌక కాబట్టి. అందుకే సుదూరప్రాంతాలకు వెళ్లే చాలామంది ప్రజలు బస్సుల కంటే రైళ్లలో వెళ్లేందుకు మొగ్గుచూతారు. దీనికి ప్రధాన కారణం రైలు టికెట్ తక్కువ.. పైగా తక్కువ ధరకు స్లీపర్ క్లాస్ బెర్త్ బుక్ చేసుకుని హాయిగా పడుకుని హాయిగా వెళ్లిపోవచ్చు.

English summary

It is said that the cheapest travel in India is train travel. Because the train ticket is very cheap. That's why many people traveling to long distances prefer to travel by trains rather than buses