Maharashtra bandh: ప్రభుత్వమే బరిలో దిగితే.. రిజల్ట్ ఇట్లనే ఉంటది

India

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: కొద్దిరోజుల కిందట ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని లఖింపూర్ ఖేరిలో చోటు చేసుకున్న హింసాత్మక పరిస్థితులు దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపాయి. మూడు వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసన ప్రదర్శనలను నిర్వహించిన రైతులపై కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి అజయ్ కుమార్ మిశ్రా కుమారుడు జీపును పోనిచ్చిన ఘటన.. మొత్తంగా ఎనిమిది మంది మరణానికి కారణమైంది. తొలుత నలుగురు రైతులు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఆ తరువాత చోటు చేసుకున్న హింసాత్మక ఘటనల్లో మరో నలుగురు మృతి చెందారు.

మళ్లీ బాదేశారు: టాప్ స్పీడ్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్స్: ఇప్పట్లో ఆగేదే లే

English summary

The ruling coalition in Maharashtra Maha Vikas Aghadi has issued a call for a state-wide bandh to protest against the killing of farmers in Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri last week.