జగన్ పథకాన్ని కాపీ కొట్టిన మమత బెనర్జీ: రూ.5,000 భృతితో: కోర్టులకు వెళ్లొద్దంటూ విజ్ఞప్తి

India

oi-Chandrasekhar Rao

కోల్‌కత: ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోన్న కొన్ని పథకాలు.. దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాలను ఆకర్షిస్తోన్నాయి. దిశ చట్టాన్ని అమలు చేస్తామంటూ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇదివరకే ప్రకటించింది. దానికి సంబంధించిన బిల్లును శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టింది. దిశ చట్టంతో పాటు వలంటీర్ల వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకుని రావడానికి కేరళలోని పినరయి విజయన్ ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఇదే వ్యవస్థ అమలుపై ఒడిశా సర్కార్ కూడా ఆసక్తి చూపింది.

English summary

West Bengal government headed by Mamata Banerjee has launched a ration at doorstep scheme and decided to enhance the commission for ration dealers from ₹ 75 to ₹ 150 per quintal of food grains.