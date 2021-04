బెంగాల్లో కరోనా కల్లోలం- మిగిలిన మూడు దశలు ఒకేసారి పెట్టాలని మమత డిమాండ్‌

National

oi-Syed Ahmed

పశ్చిమబెంగాల్లో కరోనా విజృంభిస్తోంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రాష్ట్రంలో 8 దశల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న ఈసీ నిర్ణయం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఇప్పటికే భారీ సంఖ్యలో పెరిగిపోతున్న కేసులతో రాజకీయనేతలు ప్రచారం అంటేనే బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. దీంతో సీఎం మమతా బెనర్జీ ఎన్నికల పోలింగ్‌పై ఈసీకి ఓ కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు.

With folded hands, I request Election Commission to hold three phases of polls on a single day or in two days. Please don't play with the lives of people: Bengal CM Mamata Banerjee in Chakulia, Uttar Dinajpur pic.twitter.com/FHnG9F4Hah