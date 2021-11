ప్రతీ సారీ సోనియాతో ఎందుకు కలవాలి - దీదీ వ్యాఖ్యల వెనుక : కొత్త వ్యూహాలతో మమత అడుగులు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

వరుసగా మూడో సారి బెంగాల్ లో అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తన పార్టీ విస్తరణ దిశగా కార్యాచరణ సిద్దం చేస్తున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో విస్తరణ కోసం వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నారు. ఢిల్లీ పర్యటనకు వచ్చిన మమతా ప్రధాని మోదీతో సమావేశమయ్యారు. ఆ తరువాత కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియాతో సమావేశం అవుతారా అని ప్రశ్నించిన సమయంలో దీదీ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.

English summary

Mamata Banerjee is politically implementing strategies to expand in various parts of the country. The remarks made on the topic of meeting Sonia Gandhi recently are leading to new equations