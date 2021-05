lady: ఆంటీ మీద పోలీసుకు మోజు, నా భర్త కోరిక తీరిస్తే నువ్వు అరిగి పోతావా అంటూ భార్య, చివరికి ?

National

జైపూర్/రాజస్థాన్/చెన్నై: పోలీసు ఉద్యోగం చేస్తున్న కానిస్టేబుల్ కామంతో కొవ్వపట్టి ఊరిమీద పడ్డాడు. భర్త ఆగడాలకు అతని భార్య పూర్తిగా సహకరిస్తోందని తెలిసింది. ముగ్గురు పిల్లల తల్లి మీద ఆ పోలీసు మనుసుపడ్డాడు. మంచి రోజు చూసి ఆంటీ మీద ఆ పోలీసు అత్యాచారం చేసి వీడియో తీశాడని తెలిసింది. రేప్ వీడియో అడ్డం పెట్టుకున్న ఆ పోలీసు అందంగా ఉన్న వివాహిత మహిళ మీద పదేపదే లైంగిక దాడికి పాల్పాడ్డాడు. నీ మొగుడు నన్ను కాల్చుకుతింటున్నాడని, అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవాలని టార్చర్ చేస్తున్నాడని బాధితురాలు పోలీసు భార్యకు చెప్పింది. నా మొగుడి కోరిక తీరిస్తే నువ్వు, నీ అందం ఎమైనా అరిగిపోతుందా అంటూ కామాంధుడి భార్య కూడా వంతపాడింది. పోలీసు లైంగిక వేధింపులు తట్టుకోలేని వివాహిత మహిళ ఆమెకు జరిగిన అన్యాయం గురించి ఓ వీడియో తీసింది. కానిస్టేబుల్ టార్చర్ తట్టుకోలేని బాధితురాలు నది కెనాల్ లో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం పోలీసు శాఖలో కలకలం రేపింది.

Married women: A married woman allegedly ended her life by jumping into a canal in Karansinghpur area in Sri Ganganagar district of Rajasthan, reportedly after she was allegedly raped and harassed by a policeman.