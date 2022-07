మాజీ రాష్ట్రపతిపై అప్పుడే విమర్శల దాడి: రాజ్యాంగం పేరుతో బీజేపీ పొలిటికల్ అజెండా అమలు

India

శ్రీనగర్: రాష్ట్రపతిగా ద్రౌపది ముర్ము ఈ ఉదయం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ద్రౌపది ముర్ము ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఆమెతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. అనంతరం పార్లమెంట్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ప్రతి పేద, గిరిజన మహిళ సాధించిన విజయంగా అభివర్ణించారు. దేశ ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా పని చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

ద్రౌపది ముర్ము ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కొద్ది సేపటికే మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్.. రాష్ట్రపతి భవన్‌ను వీడారు. నంబర్ 12, జన్‌పథ్ బంగళాకు షిఫ్ట్ అయ్యారు. రామ్‌నాథ్ కోవింద్ మాజీ కావడంతో ఇక ఆయనపై ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు మాటలదాడిని మొదలు పెట్టారు. ఆయన హయాంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అత్యంత వివాదాస్పద బిల్లులు, చట్టాలను ఆధారంగా చేసుకుని కోవింద్‌పై ఆరోపణలను గుప్పిస్తోన్నారు.

ఈ క్రమంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ పీపుల్స్ డెమొక్రటిక్ పార్టీ అధినేత్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి మెహబూబా ముఫ్తీ ముందంజలో ఉన్నారు. కోవింద్‌పై ఘాటు విమర్శలను సంధించారు. రాజ్యాంగం పేరుతో భారతీయ జనతా పార్టీ రాజకీయ అజెండాను ఆయన అమలు చేశారని ఆరోపించారు. కోవింద్ హయాంలో రాజ్యాంగం పలుమార్లు ఉల్లంఘనకు గురైందని చెప్పారు. ఈ మేరకు ఆమె ఈ ఉదయం తన అధికారిక మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ట్విట్టర్‌పై పోస్టులు పెట్టారు.

The outgoing President leaves behind a legacy where the Indian Constitution was trampled upon umpteenth times. Be it scrapping of Article 370,CAA or the unabashed targeting of minorities & Dalits, he fulfilled BJPs political agenda all at the cost of the Indian Constitution.