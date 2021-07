మోడీ 2.O క్యాబినెట్ విస్తరణ రేపే : చరిత్ర సృష్టించేలా విద్యావంతులైన యువ నాయకులకు, మహిళలకు పెద్ద పీట !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర మంత్రి వర్గ విస్తరణకు మోదీ సర్కారు సిద్ధమైంది. ఈనెల 8వ తేదీ గురువారం ఉదయం 10 గంటల 30 నిమిషాలకు మంత్రివర్గ విస్తరణ చేపట్టనున్నట్టు భావించినా, రేపు సాయంత్రమే క్యాబినెట్ విస్తరణ చేపట్టనున్నట్టు తెలుస్తుంది. రేపు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు క్యాబినెట్ విస్తరణకు ముహూర్తంగా నిర్ణయించారు. ఈసారి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మంత్రివర్గంలో భారత దేశ చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ జరగని అతి పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.

English summary

Prime Minister Narendra Modi's cabinet will be the youngest ever in India's history after the big changes that are expected anytime now, top government sources have told.The average age will be the lowest ever and the educational qualification will also be higher, with "PhDs, MBAs, post-graduates and professionals", the sources said. Special focus will be on each state and even region in states, the sources said.