న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజకీయాలన్నీ ప్రస్తుతం హస్తిన వైపు చూపులు సారించాయి. ఢిల్లీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది అయిదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఎదుర్కొనబోతోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తోన్న కేంద్ర మంత్రివర్గం విస్తరణకు ముహూర్తం కుదరడం..కూర్పు ఎలా ఉండబోతోందనే ఉత్కంఠత నెలకొంది. ఎన్నికలను ఎదుర్కొనే రాష్ట్రాలకు సహజంగానే ప్రాధాన్యత ఉంటుందంటూ ఎన్డీఏ పెద్దలు కూడా చెబుతోండటం ఈ విస్తరణ ఘట్టాన్ని మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చివేసింది. ఏ సామాజిక వర్గానికి ఎలాంటి శాఖలు దక్కుతాయనేది చర్చనీయాంశమౌతోంది.

English summary

Amid reports of his uncle Pashupati Kumar Paras getting a berth in the union cabinet expansion, Chirag Paswan warned Prime Minister Narendra Modi against inducting his uncle in the cabinet on LJP quota.