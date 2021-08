2024 ఎన్నికలకు అదిరిపోయేలా మోడీ మాస్టర్ ప్లాన్ .. త్వరలో మూడు రోజుల క్యాబినెట్ భేటీ ; పక్కా రూట్ మ్యాప్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

2024 లో జరగనున్న ఎన్నికలలోనూ బీజేపీకి పట్టం కట్టడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వ్యూహం రచిస్తున్నారు. ఇప్పటి నుండే ప్రజాక్షేత్రంలో ఒక సరికొత్త రూట్ మ్యాప్ తో వెళ్లాలని భావిస్తున్నారు. దేశంలో అనేక అంశాలపై కేంద్రం తీరుపై ప్రజల్లో అసహనం పెరుగుతున్న సమయంలో ప్రజల మద్దతు కూడగట్టడం కోసం ఇప్పటినుండి వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేయబోతున్నారు. 2024 ఎన్నికల టార్గెట్ గా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా వచ్చేవారం నూతన మంత్రి మండలితో మూడు రోజుల పాటు సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు.

ఏపీ బీజేపీలో త్వరలో మార్పులు .. సోము వీర్రాజు ఉద్వాసన ? ఏపీ బీజేపీ చీఫ్ రేస్ లో మళ్ళీ కన్నా !!

English summary

Prime Minister Narendra Modi is plotting to win the BJP in the 2024 elections as well. Expect to go with a whole new route map into public from now on. The Center is going to take strategic steps from now on to garner public support at a time when public impatience is growing over the trend on many issues in the country. Prime Minister Narendra Modi is preparing a master plan to target the 2024 elections. As part of that, he will hold three days of meetings with the new cabinet next week.