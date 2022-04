అమరావతి ఎంపీకి షాక్ -14 రోజులు జైలులోనే : న్యాయస్థానం ఆదేశం..!!

India

oi-Sai Chaitanya

హనుమాన్ చాలీసా వివాదంలో మహారాష్ట్ర అమరావతి ఎంపికి కోర్టు జుడిషియల్ కస్టడీ విధించింది. ఎంపీతో పాటుగా భర్త ఎమ్మెల్యే రవికి సైతం రిమాండ్ విధించింది. సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నివాసం వద్ద హనుమాన్ చాలీసా చదువుతాననే కౌర్ ప్రకటనతో శనివారం దుమారం రేగిన నేపథ్యంలో వారిని పోలీసులు అదే రోజు అరెస్టు చేశారు. బాంద్రాలోని మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ 14 రోజుల జుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది. మహారాష్ట్ర సీఎం నివాసం వద్ద తాను తన భర్తతో లిసి హనుమాచాన్ చాలీసా చదవుతానని నవనీత్ గురువారం ప్రకటించారు.

English summary

Amravati MP Navneet Rana and her husband MLA Ravi Rana have been sent to 14 days of judicial custody after they were produced before the Bandra Magistrate Court .