8 ఏళ్ల బాలుడి ఒడిలో తమ్ముడి మృతదేహం.. కన్నీరు పెట్టిస్తున్న వీడియో..

oi-Chekkilla Srinivas

ఈ ఫొటో చూస్తే ప్రతి ఒక్కరూ కన్నీరు పెడతారు. ఈ విషాద గాధ వింటే ప్రతి ఒక్కరూ చలిస్తారు. కుమారుడి మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు సరిపడా డబ్బులు లేక తండ్రి పడుతున్న ఇబ్బందులు, తన ఒడిలో తమ్ముడి మృతదేహంతో అంబులెన్స్ కోసం ఎదురుస్తున్న ఓ ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు... ఈ దృశ్యం మనసున్న ప్రతి ఒక్కరిని కదిలించింది. తన చేతుల్లో ప్రాణం లేని తమ్ముడితో నిస్సహాయంగా చూస్తున్న బాలుడి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ హృదయవిదారక సంఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగింది.

Denied vehicle to carry body home, 8-yrs-old boy Gulshan Jatav, with dead 2-yrs-old brother Raja in lap, waited on roadside, outside Morena district hospital on Saturday, while father Pujaram scouted a vehicle to carry youngest child's body home. NewIndianXpress santwana99 pic.twitter.com/qbhoYVNz4c

English summary

Chilling visuals of an eight-year-old boy resting on his lap the body of his toddler brother on the roadside, after being denied a vehicle to carry home the body from Morena district hospital in Madhya Pradesh has gone viral.