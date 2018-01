ముంబైలో అగ్ని ప్రమాదం: నలుగురి మృతి, పలువురికి గాయాలు (వీడియో)

ముంబై: ముంబైలో గురువారం తెల్లవారుజామున అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకొంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మరణించారు. పలువురు గాయపడ్డారు. అయితే ఈ ప్రమాదం నుండి ఏడుగురిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది రక్షించారు. వారం రోజుల లోపుగానే ముంబైలో రెండో సారి అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకొంది

#WATCH: Visuals of fire that broke out at Maimoon building in #Mumbai's Marol in the late night hours and claimed four lives. Situation now under control pic.twitter.com/nLp0zL9rdU