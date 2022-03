నా భార్యకు పురుషాంగం ఉంది, స్త్రీ కాదు; విడాకుల కోసం సుప్రీంకోర్టులో భర్త షాకింగ్ పిటీషన్

India

oi-Dr Veena Srinivas

సొంత భార్య పైన సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ వేశాడు ఓ భర్త. భర్త భార్య పై దాఖలు చేసిన పిటిషన్ విన్న సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం కూడా ఒక్క సారిగా షాక్ కు గురయింది. అయినా తప్పని సరి పరిస్థితుల్లో ఆ కేసుపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టాల్సి వచ్చింది. ఇక ఇంతకీ ఆ కేస్ ఏంటంటే

English summary

A man from Gwalior has filed a petition in the Supreme Court against his wife and wife's father. He stated in the petition that his wife was not a female, that she had a penis, and that he should divorce her.